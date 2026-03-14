Pemudik Motor Mulai Melintasi Jalur Kalimalang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |23:36 WIB
Jalur mudik Kalimalang (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA - Pemudik yang menggunakan kendaraan motor mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur (Jaktim). Meski begitu, arus lalu lintas (lalin) masih terlihat ramai lancar.

Berdasarkan pantauan di Pos Pengamanan arus mudik di Pangkalan Jati, Kalimalang, Sabtu (14/3/2026), belum ada kemacetan yang berarti di jalur mudik ini.

Namun, pemudik motor sudah beberapa kali terlihat melintas di wilayah ini. Mereka terlihat membawa paket dalam bentuk kardus maupun tas ransel besar saat berkendara.

Arus lalu lintas dari Cawang, Jakarta Timur hingga Bekasi, Jawa Barat, terpantau masih lengang. Kepadatan hanya terjadi ketika lampu merah dan di perempatan keluar-masuk kendaraan.

Jalan Raya Kalimalang sendiri merupakan salah satu akses utama bagi para pemudik yang menggunakan motor untuk pulang ke kampung halamannya di wilayah Jawa.

Akses ini menghubungkan perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Barat bahkan hingga Jawa Tengah. Jalur ini didominasi para pemudik motor.

Meskipun terlihat lengang, pos pengamanan dan pelayanan untuk pemudik sudah didirikan oleh aparat kepolisian.
Polisi sendiri ada beberapa yang bertugas bersiaga menjaga pengamanan. Namun, belum ada pemudik motor yang mampir untuk sekadar beristirahat, mengingat jalanan masih dalam keadaan lancar.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
