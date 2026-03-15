Cegah Kekerasan, Kemenag Dorong Pesantren Jadi Lingkungan Aman dan Ramah Santri

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |08:57 WIB
Cegah Kekerasan, Kemenag Dorong Pesantren Jadi Lingkungan Aman dan Ramah Santri
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyoroti pembentukan karakter santri sebagai fondasi penting bagi masa depan bangsa. Pendidikan pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan penghormatan terhadap sesama.

Kemenag terus mendorong terciptanya lingkungan pesantren yang ramah bagi santri. Program pesantren ramah anak menjadi salah satu langkah untuk memastikan pendidikan berlangsung dalam suasana yang aman dan penuh kasih.

“Sering muncul kasus kekerasan yang disebut sebagai kasus pesantren, padahal tidak semuanya terjadi di pesantren,” ujar Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said, saat menghadiri Takjil Pesantren, di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dikutip ,Minggu (15/3/2026).

Dia mengungkapkan, bahwa kegiatan Takjil Pesantren merupakan bagian dari upaya menyapa santri di berbagai daerah.

Program ini diharapkan dapat memperkuat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi pesantren di berbagai daerah dalam upaya memperkuat karakter santri inspiratif.

“Karena itu kami memiliki program pesantren ramah anak agar santri menjadi anak-anak yang disayangi di lingkungan pesantren,” pungkasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama Farid F. Saenong mengajak para santri mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dalam Alquran.

Menurutnya, kisah tersebut menunjukkan pentingnya ketekunan dalam menuntut ilmu dan kerendahan hati di hadapan Allah.

“Dalam Surat Taha ada rekaman pertanyaan Allah kepada Nabi Musa: ‘Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?’ Nabi Musa menjawab bahwa itu adalah tongkat,”ujarnya

“Para ulama menjelaskan percakapan itu menunjukkan nikmatnya berdialog dengan Allah sekaligus menggambarkan kegigihan Nabi Musa dalam menuntut ilmu,” lanjut Farid Saenong.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/598/3206990//cahaya_muda_2026-70xw_large.JPG
Selamat, Sulthon Jadi Juara 1 Cahaya Muda 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/340/3206966//kapolri-zUdE_large.jpg
Safari Ramadhan di Jatim, Kapolri Ajak Seluruh Elemen Bersatu Jaga Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/205/3206896//band_ungu-qkm4_large.jpg
Band Ungu Bawa Pesan Religi di Panggung Music Zone Ramadan Coustic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/618/3206740//lailatul_qadar-krqc_large.jpg
Urutan Sholat Malam Lailatul Qadar Lengkap dengan Bacaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/330/3206679//khutbah_jumat-GdI1_large.jpg
Khutbah Jumat: Perbanyak Ibadah demi Meraih Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/33/3206636//juicy_luicy-M478_large.jpg
Mie Instan Jadi Menu Sahur Favorit Juicy Luicy selama Puasa Ramadhan
