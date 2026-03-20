Pramono: Transaksi Ramadhan di Jakarta Tembus Rp21 Triliun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan nilai transaksi ekonomi di Ibu Kota selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah telah menembus Rp21 triliun.

Angka tersebut tercatat sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan program bertajuk “Mudik ke Jakarta” yang dimulai sejak awal Ramadhan.

Menurut Pramono, program tersebut dirancang untuk menjadikan Jakarta sebagai magnet wisata sekaligus pusat aktivitas ekonomi selama bulan suci.

“Tadi saya diberikan laporan dari Asisten Perekonomian dan Keuangan, transaksi di Jakarta sudah Rp21 triliun,” ujar Pramono kepada wartawan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan nilai transaksi tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari ritel, pusat perbelanjaan, hingga perhotelan.

Ia menyebut aktivitas di Pasar Tanah Abang menjadi salah satu penyumbang utama tingginya perputaran uang selama Ramadhan.

“Cut-off hari ini, 20 Maret, transaksi sudah di atas Rp21 triliun. Sumbernya dari ritel, pusat perbelanjaan, Tanah Abang, hingga perhotelan,” ujar Eliawati.