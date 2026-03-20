Pramono: Transaksi Ramadhan di Jakarta Tembus Rp21 Triliun

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |22:31 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan nilai transaksi ekonomi di Ibu Kota selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah telah menembus Rp21 triliun.

Angka tersebut tercatat sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan program bertajuk “Mudik ke Jakarta” yang dimulai sejak awal Ramadhan.

Menurut Pramono, program tersebut dirancang untuk menjadikan Jakarta sebagai magnet wisata sekaligus pusat aktivitas ekonomi selama bulan suci.

“Tadi saya diberikan laporan dari Asisten Perekonomian dan Keuangan, transaksi di Jakarta sudah Rp21 triliun,” ujar Pramono kepada wartawan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan nilai transaksi tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari ritel, pusat perbelanjaan, hingga perhotelan.

Ia menyebut aktivitas di Pasar Tanah Abang menjadi salah satu penyumbang utama tingginya perputaran uang selama Ramadhan.

“Cut-off hari ini, 20 Maret, transaksi sudah di atas Rp21 triliun. Sumbernya dari ritel, pusat perbelanjaan, Tanah Abang, hingga perhotelan,” ujar Eliawati.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208093//pawai_obor_malam_takbiran-Pc6l_large.jpg
Takbir Bergema! Pawai Obor dan Mobil Hias Mulai Penuhi Thamrin–Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208091//viral-oh6H_large.jpg
Malam Takbiran Diguyur Hujan Deras, Deretan Bedug di Bundaran HI Tak Jadi Ditabuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208088//penutupan_jalan-wJ68_large.JPG
Jelang Takbiran, Polisi Tutup Thamrin–Sudirman untuk Pawai Obor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208067//bedug_di_bundaran_hi-Vkg7_large.jpg
Malam Takbiran, Bundaran HI Dikelilingi Ribuan Bedug
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208003//pemerintah-MvPX_large.jpg
Catat! Ini 10 Pengalihan Arus Lalu Lintas yang Diterapkan saat Malam Takbiran di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3207977//pemerintah-rB9o_large.jpg
Cegah Cuaca Ekstrem saat Lebaran, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement