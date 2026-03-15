Gibran Prihatin Atas Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

JAKARTA – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengaku prihatin atas aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

"Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming juga menyampaikan perhatian dan keprihatinan mendalam atas kejadian ini," kata Staf Khusus Wapres, Tina Talisa, Minggu (15/3/2026).

Tina menuturkan, Wapres Gibran turut mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi.

"Menegaskan pentingnya memastikan keselamatan setiap warga negara serta menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan terbuka," ujarnya.

Tina memastikan, Andrie mendapatkan penanganan medis serta dukungan dalam proses pemulihan. Pemerintah juga memantau perkembangan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

"Tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hukum, kemanusiaan, serta nilai-nilai demokrasi," kata dia.