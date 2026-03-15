HOME NEWS NASIONAL

Gibran Prihatin Atas Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |16:25 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming (foto: Okezone)
JAKARTA – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengaku prihatin atas aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

"Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming juga menyampaikan perhatian dan keprihatinan mendalam atas kejadian ini," kata Staf Khusus Wapres, Tina Talisa, Minggu (15/3/2026).

Tina menuturkan, Wapres Gibran turut mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi.

"Menegaskan pentingnya memastikan keselamatan setiap warga negara serta menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan terbuka," ujarnya.

Tina memastikan, Andrie mendapatkan penanganan medis serta dukungan dalam proses pemulihan. Pemerintah juga memantau perkembangan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

"Tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hukum, kemanusiaan, serta nilai-nilai demokrasi," kata dia.

 

Pesan Gibran untuk Pemudik: Hati-Hati di Jalan
Hotman Paris Posting Rismon Terima Parsel Gibran, Auto Diserbu Netizen!
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, LPSK Turun Tangan Beri Perlindungan Melekat
Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus!
Polisi: Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus Lebih dari 2 Orang!
Viral Foto Terduga Pelaku Penyiram Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus, Polisi Ungkap Faktanya!
