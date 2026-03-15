H-6 Lebaran, Pemudik Motor Mulai Padati Jalan Kalimalang Bekasi

BEKASI – Arus mudik Lebaran mulai terlihat di Jalan Kalimalang, pada H-6 Idulfitri, Minggu (15/3/2026). Sejumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai melintas di kawasan Kota Bekasi.

Pantauan Okezone di lokasi menunjukkan para pemudik pengguna sepeda motor membawa berbagai barang bawaan seperti tas ransel, kardus, hingga karung yang diikat di bagian belakang kendaraan. Beberapa pemudik bahkan membawa anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam perjalanan mudik mereka.

Meski jumlahnya belum terlalu padat, arus kendaraan roda dua yang melintas di jalur tersebut mulai mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Para pemudik memanfaatkan waktu keberangkatan lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang biasanya terjadi mendekati puncak arus mudik.

Salah seorang pemudik, Pahi (42), warga Klender, memilih mudik menggunakan sepeda motor bersama istrinya menuju Cirebon.

“Kami dari Klender menuju Kuningan, Cirebon. Kalau perjalanan lancar sekitar lima sampai enam jam,” ujar Pahi saat ditemui di Jalan Kalimalang, Kota Bekasi, Minggu (15/3/2026).