Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk Lumpuh, Mensesneg: Kami Mohon Maaf

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |16:31 WIB
Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk Lumpuh, Mensesneg: Kami Mohon Maaf
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan ekstrem yang terjadi di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk saat musim mudik Lebaran 2026.

Prasetyo mengatakan, pemerintah telah bekerja keras untuk mengantisipasi dan memastikan seluruh kegiatan mudik atau pulang kampung dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Memang ada beberapa kejadian yang, apa namanya, kami mohon maaf. Terjadi penumpukan karena volume lalu lintas yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk,” ungkap Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan. Ia memastikan petugas di lapangan bekerja keras mencari solusi guna mengurangi kemacetan dan antrean.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement