Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk Lumpuh, Mensesneg: Kami Mohon Maaf

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan ekstrem yang terjadi di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk saat musim mudik Lebaran 2026.

Prasetyo mengatakan, pemerintah telah bekerja keras untuk mengantisipasi dan memastikan seluruh kegiatan mudik atau pulang kampung dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Memang ada beberapa kejadian yang, apa namanya, kami mohon maaf. Terjadi penumpukan karena volume lalu lintas yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk,” ungkap Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan. Ia memastikan petugas di lapangan bekerja keras mencari solusi guna mengurangi kemacetan dan antrean.