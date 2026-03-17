Antisipasi Kejahatan, Unit K9 Dikerahkan Awasi Area Terminal Kampung Rambutan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |16:21 WIB
Antisipasi Kejahatan, Unit K9 Dikerahkan Awasi Area Terminal Kampung Rambutan
Pengamanan di Terminal Rambutan (foto: Okezone)
JAKARTA - Petugas gabungan melakukan pengamanan di area Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, guna membuat para pemudik merasa aman dan nyaman, khususnya dari aksi-aksi kejahatan. Bahkan, satu unit K9 dari kepolisian diturunkan ke lapangan untuk melakukan penyisiran.

"Posko pelayanan kami dibantu oleh kepolisian, mulai dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, Polsek Ciracas, hingga Posko Terminal Kampung Rambutan. Selain itu, kami juga dibantu TNI, yakni dari Kodim Jakarta Timur dan Koramil," ujar Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, di Terminal Kampung Rambutan terdapat setidaknya tiga posko utama. Pertama, Posko Pelayanan yang dijalankan oleh petugas gabungan TNI-Polri. Kedua, Posko Kesehatan yang disediakan oleh BNNP Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta atau Sudin Kesehatan Jakarta Timur, serta Puskesmas Jakarta Timur.

Ketiga, Posko Ramp Check berupa pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bus sebelum memberangkatkan penumpang, yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Pulogadung, Dinas Perhubungan DKI Jakarta atau Sudinhub Jakarta Timur.

