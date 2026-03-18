122 Bus Berangkat dari Terminal Pulo Gebang Hari Ini, Angkut 1.300 Pemudik

JAKARTA - Terminal Terpadu Pulo Gebang memberangkatkan 122 bus dengan mengangkut lebih dari 1.300 penumpang pada Rabu (18/3/2026).

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Terminal Terpadu Pulo Gebang, Christianto berdasarkan data per pukul 11.00 WIB.

"Hari ini tanggal 18 Maret untuk hari Rabu H-2 pemudik yang telah berangkat itu sebanyak 122 kendaraan dengan 1.307 penumpang," kata Christianto saat ditemui di lokasi.

Ia menekankan, jumlah tersebut masih bisa bertambah. Itu karena rekapan data per hari dari pukul 00.01 sampai 23.59 WIB.

Berdasarkan catatan pihaknya, jumlah keberangkatan tertinggi sejauh ini terjadi pada Selasa (17/3/2026). Pada hari tersebut, Terminal Pulo Gebang memberangkatkan 511 bus dengan 6.079 penumpang.

Christianto menyatakan, diperkirakan hari tersebut menjadi puncak arus mudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang. Itu karena hari kemarin banyak kementerian/lembaga hingga Pemprov menggelar mudik gratis.

"Jadi penumpang mungkin diprediksi sudah landai," ucapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

