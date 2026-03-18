Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

122 Bus Berangkat dari Terminal Pulo Gebang Hari Ini, Angkut 1.300 Pemudik

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |12:55 WIB
A
A
A

JAKARTA - Terminal Terpadu Pulo Gebang memberangkatkan 122 bus dengan mengangkut lebih dari 1.300 penumpang pada Rabu (18/3/2026). 

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Terminal Terpadu Pulo Gebang, Christianto berdasarkan data per pukul 11.00 WIB. 

"Hari ini tanggal 18 Maret untuk hari Rabu H-2 pemudik yang telah berangkat itu sebanyak 122 kendaraan dengan 1.307 penumpang," kata Christianto saat ditemui di lokasi. 

Ia menekankan, jumlah tersebut masih bisa bertambah. Itu karena rekapan data per hari dari pukul 00.01 sampai 23.59 WIB. 

Berdasarkan catatan pihaknya, jumlah keberangkatan tertinggi sejauh ini terjadi pada Selasa (17/3/2026). Pada hari tersebut, Terminal Pulo Gebang memberangkatkan 511 bus dengan 6.079 penumpang. 

Christianto menyatakan, diperkirakan hari tersebut menjadi puncak arus mudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang. Itu karena hari kemarin banyak kementerian/lembaga hingga Pemprov menggelar mudik gratis. 

"Jadi penumpang mungkin diprediksi sudah landai," ucapnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement