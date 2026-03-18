Terminal Kampung Rambutan Diserbu Pemudik Jelang Lebaran

JAKARTA - Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur (Jaktim) "diserbu" pemudik menjelang Hari Raya Lebaran 2026. Masyarakat mulai menyambangi lokasi ini untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain mengungkapkan, masyarakat sudah mulai datang untuk pulang kampung ke wilayah Jawa dan Sumatera.

"Dari pagi hari sampai siang hari ini, sudah lumayan terutama di jalur tujuan Jawa Tengah dan siang ini tujuan Sumatera," kata Revi di kantornya, Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di Terminal Kampung Rambutan, terpantau aktivitas pemudik sudah sangat padat. Masyarakat tiba membawa barang-barang yang cukup banyak untuk dibawa ke kampung halamannya.

Puluhan bus pun sudah stand by untuk mengangkut pemudik di jalur tujuannya masing-masing. Masyarakat juga terlihat banyak yang masih menunggu jadwal keberangkatannya.