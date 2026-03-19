Mudik Lebaran, 600 Orang Berangkat dari Terminal Kampung Rambutan Pagi Ini (Puteranegara Batubara)

JAKARTA - Pihak Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur menyatakan, sebanyak 600 pemudik telah berangkat ke kampung halamannya hingga pagi hari ini.

"Penumpang pada pukul 09.00 sudah berangkat 600 orang lebih," kata Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain di kantornya, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2026).

Revi menyebut, ratusan orang tersebut sudah berangkat ke tujuan favorit di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sumatera.

"Dengan tujuan favorit adalah Surabaya, Malang kemudian, Tegal Pekalongan, Cilacap, Wonosobo, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Padang dan Palembang," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Okezone di Terminal Kampung Rambutan, terpantau aktivitas pemudik sudah bergeliat. Masyarakat tiba membawa barang-barang yang cukup banyak untuk dibawa ke kampung halamannya.

Puluhan bus pun sudah stand by untuk mengangkut pemudik di jalur tujuannya masing-masing. Masyarakat juga terlihat banyak yang masih menunggu jadwal keberangkatannya.

Selain pemudik, terpantau personel TNI, Polri, Dishub, Pramuka, dan tenaga kesehatan bersiaga di lokasi ini. Sejumlah sarana prasarana juga disiapkan untuk membantu para pemudik.



(Erha Aprili Ramadhoni)

