Lingkar Gentong Kembali One Way 30 Menit, Urai Macet Sampai 2 Km

TASIKMALAYA - Rekayasa lalu lintas one way di Lingkar Gentong kembali diberlakukan pada Kamis (19/3/2026) sore. Penumpukan kendaraan di sepanjang (Simpang Wage) lingkar Gentong, dan seterusnya hingga 3 kilometer ke depan menjadi alasan Polresta Tasikmalaya Kota menerapkan one way.

Dari pantauan Okezone di Simpang Sukamantri, petugas mulai memblokade arus kendaraan dari arah berlawanan pada pukul 16.10 WIB. Blokade dibagi dua sisi untuk kendaraan roda dua di sisi depan dan roda empat hingga bus di belakangnya.

"Sebenarnya kendaraan masih bisa berjalan tapi pelan-pelan sekali. Kami sebutnya bukan kemacetan ya. Tapi tetap kami berlakukan one way sepanjang 6 kilometer untuk mengurai kepadatan," kata Kasat Lantas Polresta Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan saat ditemui di Simpang Sukamantri.

Petugas yang berjaga di blokade depan tampak mengarahkan kendaraan yang masuk jalur one way ke arah jalan Pasar Ciawi. Dari sana, kendaraan bisa melaju terus mengikuti jalan sampai bertemu di Jalan Ciawi-Rajapolah.

Tampak laju gas kendaraan relatif lebih cepat setelah beberapa menit diberlakukan one way. Intensitas kendaraan dari arah Gentong juga relatif menjadi ramai lancar setelah 30 menit one way dilakukan. Adapun one way berakhir sekira pukul 16.40.

Sedangkan di sisi lain, kendaraan yang diblokade tak kuasa menahan laju gas, terlebih kendaraan roda dua. Ada motor yang berisi orang tua dan anaknya, ada pengguna motor yang baru beres bekerja hingga mereka yang hanya ngabuburit.