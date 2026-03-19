Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lingkar Gentong Kembali One Way 30 Menit, Urai Macet Sampai 2 Km

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |18:02 WIB
Lingkar Gentong Kembali One Way 30 Menit (foto: Okezone)
A
A
A

TASIKMALAYA - Rekayasa lalu lintas one way di Lingkar Gentong kembali diberlakukan pada Kamis (19/3/2026) sore. Penumpukan kendaraan di sepanjang (Simpang Wage) lingkar Gentong, dan seterusnya hingga 3 kilometer ke depan menjadi alasan Polresta Tasikmalaya Kota menerapkan one way. 

Dari pantauan Okezone di Simpang Sukamantri, petugas mulai memblokade arus kendaraan dari arah berlawanan pada pukul 16.10 WIB. Blokade dibagi dua sisi untuk kendaraan roda dua di sisi depan dan roda empat hingga bus di belakangnya. 

"Sebenarnya kendaraan masih bisa berjalan tapi pelan-pelan sekali. Kami sebutnya bukan kemacetan ya. Tapi tetap kami berlakukan one way sepanjang 6 kilometer untuk mengurai kepadatan," kata Kasat Lantas Polresta Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan saat ditemui di Simpang Sukamantri.

Petugas yang berjaga di blokade depan tampak mengarahkan kendaraan yang masuk jalur one way ke arah jalan Pasar Ciawi. Dari sana, kendaraan bisa melaju terus mengikuti jalan sampai bertemu di Jalan Ciawi-Rajapolah.

Tampak laju gas kendaraan relatif lebih cepat setelah beberapa menit diberlakukan one way. Intensitas kendaraan dari arah Gentong juga relatif menjadi ramai lancar setelah 30 menit one way dilakukan. Adapun one way berakhir sekira pukul 16.40.

Sedangkan di sisi lain, kendaraan yang diblokade tak kuasa menahan laju gas, terlebih kendaraan roda dua. Ada motor yang berisi orang tua dan anaknya, ada pengguna motor yang baru beres bekerja hingga mereka yang hanya ngabuburit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207873//mudik-c8E2_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207869//menko_ahy_pantau_transportasi_nasional-2hrQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207853//mudik-18Pb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207859//jalur_mudik_lingkar_gentong_padat_merayap-sI9i_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207850//pelabuhan_merak-jm5g_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207834//macet-b65M_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement