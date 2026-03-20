Jamaah Sholat Id di PP Muhammadiyah Membeludak hingga ke Jalan, Polisi Rekayasa Arus Lalu Lintas

JAKARTA - Jamaah memadati halaman parkir Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026), untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Saf sholat pun menutupi ruas Jalan Menteng Raya.

Polisi kemudian melakukan rekayasa arus lalu lintas baik dari arah Cut Mutia ke Tugu Tani maupun sebaliknya. Terpantau, rekayasa arus lalu lintas ini terjadi sekitar pukul 06.30 WIB.

Rekayasa dilakukan seiring berdatangnya para jamaah yang hendak melaksanakan sholat Id. Halaman parkir Gedung PP Muhammadiyah tak mampu menampung para jamaah.

"Kami lakukan rekayasa lalu lintas. Yang dari arah Cut Mutia mengarah ke Patung Tani, karena di depan lokasi sholat Id kita dipergunakan untuk sholat Id, maka kita alihkan memutar balik arah ke Menteng," ucap Kaur Bin Ops Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Didik Eko Wahyudi saat ditemui di lokasi.

Penutupan jalan juga dilakukan dari arah Senen atau Jalan Ridwan Rais yang mengarah ke Cut Mutia atau Cikini. "Kita alihkan ke arah Monas maupun arah ke Patung Tani kembali," katanya.

Ia menjelaskan, penutupan jalan dilakukan agar para jamaah khidmat menjalani ibadah sholat Id di PP Muhammadiyah. Didik berkata, penutupan jalan diberlakukan hingga berakhirnya sholat.

"Kita laksanakan nanti selesai, sampai dengan selesai sholat Id. Baik, sampai selesai, nanti jamaah-jamaah selesai, bubarkan diri, baru kita normalkan kembali," ujar Didik.