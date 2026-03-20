One Way Nasional Bakal Dihentikan Siang Ini jika Arus Lalin Landai

JAKARTA - Rekayasa lalu lintas (lalin) one way nasional saat arus mudik Lebaran rencananya ditutup pada hari ini. Kebijakan itu bakal diterapkan jika tak ada lonjakan kendaraan atau landai.

1. One Way Dihentikan

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan, one way nasional akan segera dievaluasi. Menurutnya, itu karena kondisi arus lalu lintas yang mulai menurun.

“Rencana penutupan one way nasional mudik itu akan kita evaluasi,” kata Agus dikutip, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, jika arus kendaraan dan lalu lintas di tol terpantau lengang, skema one way akan dihentikan.

“Kalau memang bangkitan arus sudah tidak ada tanda-tanda, flow di tol itu masih lenggang, termasuk juga traffic counting-nya rendah, nanti akan kita cabut untuk dihentikan one way nasional mudik. Kemungkinan siang akan kita (cabut),” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

