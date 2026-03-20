HOME NEWS NASIONAL

One Way Nasional Bakal Dihentikan Siang Ini jika Arus Lalin Landai

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |10:49 WIB
One Way Nasional Bakal Dihentikan Siang Ini jika Arus Lalin Landai (tangkapan layar)
JAKARTA - Rekayasa lalu lintas (lalin) one way nasional saat arus mudik Lebaran rencananya ditutup pada hari ini. Kebijakan itu bakal diterapkan jika tak ada lonjakan kendaraan atau landai. 

1. One Way Dihentikan

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan, one way nasional akan segera dievaluasi. Menurutnya, itu karena kondisi arus lalu lintas yang mulai menurun.

“Rencana penutupan one way nasional mudik itu akan kita evaluasi,” kata Agus dikutip, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, jika arus kendaraan dan lalu lintas di tol terpantau lengang, skema one way akan dihentikan.

“Kalau memang bangkitan arus sudah tidak ada tanda-tanda, flow di tol itu masih lenggang, termasuk juga traffic counting-nya rendah, nanti akan kita cabut untuk dihentikan one way nasional mudik. Kemungkinan siang akan kita (cabut),” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3207973/banda_soetta-afzy_large.jpg
Mudik Lebaran 2026, 191 Ribu Pemudik Diberangkatkan dari Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3207972/jalur_pantura_cirebon_menuju_jawa_tengah-MNtJ_large.jpg
H-1 Lebaran, Arus Mudik Pantura Cirebon Landai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3207961/direktur_utama_pt_asdp_indonesia_ferry_heru_widodo-HEVR_large.jpg
Viral Pemudik Ricuh karena Kapal Tak Kunjung Bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Ini Penjelasan ASDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/338/3207858/mudik-510p_large.jpg
Di Balik Kemudi saat Lebaran, Ada Rindu yang Tertahan Bersua Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207856/pasutri_mudik_naik_motor_dari_tangerang_ke_brebes-XKGf_large.jpg
Penuhi Keinginan Anak, Pasutri Muda Mudik Naik Motor Tangerang-Brebes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207854/mudik-5SY0_large.jpg
Pemudik Meninggal dalam Perjalanan, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jenazah
