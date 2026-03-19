Polisi Berlakukan One Way Lingkar Gentong pada Malam Hari, Antisipasi Lonjakan Kendaraan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |20:56 WIB
Polisi Berlakukan One Way Lingkar Gentong (foto: Okezone)
TASIKMALAYA - Arus kendaraan yang melintasi kawasan Lingkar Gentong kembali terpantau padat pada Kamis (19/3/2026) malam. Jajaran Polresta Tasikmalaya Kota pun memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) mulai pukul 19.45 hingga 20.15 WIB atau selama 30 menit.

Penerapan one way dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan secara bersamaan dari arah Garut. Pasalnya, rekayasa serupa juga diterapkan secara situasional di wilayah Garut hingga perbatasan Tasikmalaya.

“One way malam ini merupakan kelanjutan dari penerapan oleh Polres Garut. Jadi kami kuras terlebih dahulu kendaraan melalui Lingkar Gentong hingga Sukamantri, baru nanti di Garut bisa diberlakukan one way,” ujar Kasat Lantas Polresta Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan, Kamis (19/3/2026).

Riki menjelaskan, petugas menutup jalur sepanjang sekitar enam kilometer, mulai dari Lingkar Gentong hingga Simpang Sukamantri. Kendaraan kemudian diarahkan masuk ke jalur one way menuju Jalan Pasar Ciawi.

