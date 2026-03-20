Terminal Kampung Rambutan Sepi Pemudik

JAKARTA - Terminal Kampung Rambutan sudah sepi pemudik pada h-1 Lebaran 2026, Jumat (20/3/2026). Kondisi itu jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya dalam arus mudik.

Pantauan Okezone, area tunggu penumpang cukup kosong. Sementara itu, bus-bus terparkir rapi di sana menunggu waktu keberangkatan.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain mengatakan, penurunan signifikan memang terjadi hari ini. Namun, pihaknya tetap memberikan pelayanan dengan semaksimal mungkin.

"Penumpang sudah mengalami penurunan ya. Karena memang dipastikan untuk puncak mudik lebaran 2026 di Terminal Kampung Rambutan itu sudah terjadi pada hari Rabu kemarin, tanggal 18 Maret 2026 atau pada H-3 Lebaran 2026 begitu," kata Revi saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan.