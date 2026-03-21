Ragunan Tutup di Hari Pertama Lebaran, Buka Lagi Besok

Taman Margasatwa Ragunan tidak beroperasi pada hari pertama Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan tidak beroperasi pada hari pertama Lebaran 2026. Tempat wisata tersebut tutup sementara dan akan kembali dibuka pada hari kedua Idulfitri.

“Jadi untuk besok (Taman Margasatwa Ragunan) memang libur,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung kepada wartawan, Jumat (20/3/2026).

Penutupan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Kegiatan dan Penanganan Pengunjung di Tempat Wisata pada Hari-Hari Tertentu. Adapun operasional Ragunan akan dibuka kembali pada Minggu (22/3).

“Tapi hari kedua akan dibuka seperti biasa,” tambah Pramono.