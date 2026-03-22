HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah karena Permohonan Keluarga

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |09:27 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan asal-usul eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang kini menjadi tahanan rumah setelah ditahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. 

1. Permohonan Keluarga

"Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2026). 

Namun, Budi belum menjelaskan alasan apa yang diajukan keluarga Gus Yaqut sehingga permohonan itu dikabulkan. 

Diketahui, status penahanan Yaqut Cholil Qoumas mendadak berubah. Dari sebelumnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dia menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).

Perubahan ini sekaligus menjawab misteri ketidakhadirannya saat sholat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama para tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Sabtu (21/3/2026).

Berita Terkait
5 Fakta Mengejutkan Status Baru Gus Yaqut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208218//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-GF04_large.jpg
Gus Yaqut Resmi Jadi Tahanan Rumah sejak Kamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208194//silvia_rinita_harefa-bBzs_large.jpg
Istri Noel Ungkap Gus Yaqut Tak Terlihat di Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208185//silvia_rinita_harefa_istri_immanuel_ebenezer-kq0s_large.jpg
Momen Lebaran di Rutan KPK, Noel Bagikan Jatah Makanan Tahanan ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208136//tahanan_kpk-57n8_large.jpg
Tahanan KPK Gelar Sholat Idul Fitri di Gedung Merah Putih, Gus Yaqut Tak Terlihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3208079//kpk-XGRb_large.jpg
KPK Gelar Sholat Idul Fitri hingga Layanan Kunjungan Keluarga untuk Tahanan
