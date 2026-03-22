Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Kedua Lebaran, Taman Margasatwa Ragunan Dipadati 30 Ribu Pengunjung

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |12:03 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan membeludak pada hari kedua Lebaran 2026, Minggu (22/3/2026). Sebanyak 30 ribu pengunjung datang ke kebun binatang di Jakarta Selatan hingga pukul 11.00 WIB. 

1. 30 Ribu Pengunjung

"Jam 11 sudah 30 ribu pengunjung ya," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang saat ditemui di lokasi. 

Ia menegaskan, jumlah tersebut akan terus bertambah hingga batas akhir kunjungan yakni pukul 16.00 WIB. 

"Kalau melihat antusias ini kemungkinan akan cukup tinggi, pengunjung kita bisa diprediksikan 70 ribu pengunjung ya sampai sore nanti," ujarnya. 

Bambang menyebutkan, lonjakan jumlah pengunjung ini sudah dipersiapkan pihaknya dengan menambah kantong-kantong parkir kendaraan sebanyak 27 titik. 

"Roda dua maksimal sampai 20 ribu kendaraan dan untuk roda empat atau mobil maksimal sampai 5 ribu unit mobil," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207851//diabetes-sHjw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208268//monas-R0Lj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208252//terminal_kampung_rambutan-yWhY_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207836//idul_fitri-MP0E_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208246//banjir_di_ciracas-vf3i_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208245//prabowo_lebaran_bersama_titiek_dan_didit-orGD_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement