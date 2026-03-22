Hari Kedua Lebaran, Taman Margasatwa Ragunan Dipadati 30 Ribu Pengunjung

JAKARTA - Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan membeludak pada hari kedua Lebaran 2026, Minggu (22/3/2026). Sebanyak 30 ribu pengunjung datang ke kebun binatang di Jakarta Selatan hingga pukul 11.00 WIB.

1. 30 Ribu Pengunjung

"Jam 11 sudah 30 ribu pengunjung ya," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang saat ditemui di lokasi.

Ia menegaskan, jumlah tersebut akan terus bertambah hingga batas akhir kunjungan yakni pukul 16.00 WIB.

"Kalau melihat antusias ini kemungkinan akan cukup tinggi, pengunjung kita bisa diprediksikan 70 ribu pengunjung ya sampai sore nanti," ujarnya.

Bambang menyebutkan, lonjakan jumlah pengunjung ini sudah dipersiapkan pihaknya dengan menambah kantong-kantong parkir kendaraan sebanyak 27 titik.

"Roda dua maksimal sampai 20 ribu kendaraan dan untuk roda empat atau mobil maksimal sampai 5 ribu unit mobil," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

