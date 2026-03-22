Taman Margasatwa Ragunan Prediksi Sedot Kedatangan 400 Ribu Pengunjung saat Libur Lebaran

JAKARTA - Sejumlah tempat rekreasi menjadi tujuan warga untuk menghabiskan waktu libur Lebaran 2026 ini. Di Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan masih menjadi destinasi wisata favorit warga Ibu Kota.

Tercatat, sebanyak puluhan ribu pengunjung memadati pada H+1 Lebaran atau Minggu (22/3/2026).

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan memprediksi, momen libur Lebaran 2026 ini akan kedatangan 400 ribu pengunjung. Jumlah tersebut dalam rentang 22-29 Maret 2026.

"Kalau untuk tahun ini kita menghitung waktu liburnya hanya 8 hari jadi prediksi pengunjung atau boleh dikatakan targetnya 400 ribu pengunjung dalam kurun waktu 8 hari," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, prediksi tersebut tidak lepas dari momen libur Lebaran tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai 600 ribu pengunjung dalam kurun waktu 14 hari. Padahal, pada waktu tersebut pihaknya hanya memprediksi jumlah pengunjung di angka 500 ribu pengunjung.