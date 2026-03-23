BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Berawan Hari Ini

BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Berawan Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (23/3/2026) berawan. Cuaca hampir di seluruh wilayah Ibu Kota diprediksi berawan.

Berdasarkan data dari laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 67-92 persen.

Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 24-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 60-94 persen.

Jakarta Barat pun diprediksi berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 61-95 persen.

Cuaca berawan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 47-95 persen.

Jakarta Timur diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 24-32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 52-97%.

Sementara Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 27-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 74-82%.



(Erha Aprili Ramadhoni)

