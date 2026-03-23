Libur Lebaran, Belasan Ribu Wisatawan Kunjungi Kota Tua

JAKARTA – Kawasan Kota Tua Jakarta dipadati belasan ribu pengunjung sepanjang libur Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Salah satu pengunjung, Aditya (45), mengaku memilih berlibur ke kawasan tersebut untuk mengajak anaknya mengenal sejarah Jakarta.

"Karena saya sedang ngajak anak saya buat melihat sejarah Jakarta ya. Sekalian untuk dia buat tugas akhir dia, buat nanti selesaikan kelas, karya tulisnya," ujarnya saat ditemui di kawasan Taman Fatahillah, Senin (23/3/2026).

Ia mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke Kota Tua. Namun, ini merupakan pengalaman pertama bagi anaknya.

"Kalau saya sudah berapa kali ke sini karena saya orang Jakarta sebenarnya. Cuma anak saya baru pertama kali ke sini," katanya.

Aditya menambahkan, ia juga datang bersama anggota keluarga lain untuk menikmati suasana libur Lebaran.

"Ini adik saya juga, datang adik saya, sama keponakan saya juga, tinggal di Jakarta," ujarnya.

Menurutnya, Kota Tua menjadi destinasi yang menarik karena selain terjangkau, juga memiliki nilai edukasi sejarah.

"Paling menarik ya di sini enak ya, enggak terlalu mahal juga untuk rekreasi ya, selain tahu supaya ada belajar sejarah Indonesia juga bisa. Ya bisa ini, bisa anggaplah rekreasi," tuturnya.

Berdasarkan data Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua, jumlah pengunjung pada hari kedua Lebaran mencapai 12.689 orang sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.