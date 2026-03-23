Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Lebaran, Belasan Ribu Wisatawan Kunjungi Kota Tua

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |14:32 WIB
A
A
A

JAKARTA – Kawasan Kota Tua Jakarta dipadati belasan ribu pengunjung sepanjang libur Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Salah satu pengunjung, Aditya (45), mengaku memilih berlibur ke kawasan tersebut untuk mengajak anaknya mengenal sejarah Jakarta.

"Karena saya sedang ngajak anak saya buat melihat sejarah Jakarta ya. Sekalian untuk dia buat tugas akhir dia, buat nanti selesaikan kelas, karya tulisnya," ujarnya saat ditemui di kawasan Taman Fatahillah, Senin (23/3/2026).

Ia mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke Kota Tua. Namun, ini merupakan pengalaman pertama bagi anaknya.

"Kalau saya sudah berapa kali ke sini karena saya orang Jakarta sebenarnya. Cuma anak saya baru pertama kali ke sini," katanya.

Aditya menambahkan, ia juga datang bersama anggota keluarga lain untuk menikmati suasana libur Lebaran.

"Ini adik saya juga, datang adik saya, sama keponakan saya juga, tinggal di Jakarta," ujarnya.

Menurutnya, Kota Tua menjadi destinasi yang menarik karena selain terjangkau, juga memiliki nilai edukasi sejarah.

"Paling menarik ya di sini enak ya, enggak terlalu mahal juga untuk rekreasi ya, selain tahu supaya ada belajar sejarah Indonesia juga bisa. Ya bisa ini, bisa anggaplah rekreasi," tuturnya.

Berdasarkan data Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua, jumlah pengunjung pada hari kedua Lebaran mencapai 12.689 orang sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208399//menhub-VcI6_large.jpg
Hindari Puncak Arus Balik Lebaran pada Tanggal 24 dan 28-29 Maret 2026, Menhub Imbau Manfaatkan WFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208396//kapolri_jenderal_listyo_sigit-Ufy0_large.jpg
Sampaikan Belasungkawa, Kapolri Naikkan Pangkat Personel Polda Metro yang Gugur saat Pengamanan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208368//pengunjung_ragunan-GsMa_large.jpg
72 Ribu Pengunjung Padati Taman Margasatwa Ragunan pada Hari Kedua Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/25/3208319//gunung_galunggung-qG7d_large.jpg
Gunung Galunggung Tak Pernah Sepi Pemudik dan Warlok, Air Panas hingga Kawah Jadi Pelipur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208347//prabowo-8veA_large.jpg
Momen Prabowo Telepon Erdogan hingga MBS saat Hari Raya Idul Fitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208341//tni-24so_large.jpg
Kompak! Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pos Terpadu Mudik Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement