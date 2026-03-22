Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

10 Ribu Pengunjung Padati TMII saat Hari Kedua Lebaran

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |14:58 WIB
JAKARTA – Kunjungan wisatawan ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) membeludak pada momen libur Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hingga Minggu (22/3/2026) pukul 12.00 WIB, jumlah pengunjung tercatat telah menembus sekitar 10 ribu orang.

Humas TMII, Emeresia Ken Elsa, mengatakan angka kunjungan tersebut diperkirakan masih terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat.

“Per jam 12 siang ini sudah sekitar 10 ribu lebih. Kami proyeksikan akan terus meningkat sampai sore hingga malam nanti,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada hari sebelumnya jumlah kunjungan berada di kisaran 10.500 hingga hampir 11 ribu orang. 

Sementara itu, selama periode libur Lebaran tahun ini, TMII menargetkan total kunjungan mencapai sekitar 140 ribu wisatawan.

“Target tersebut kami susun dengan mempertimbangkan tren kunjungan sebelumnya serta antusiasme masyarakat yang terus meningkat terhadap TMII,” katanya.

Untuk menyemarakkan libur Lebaran, TMII menghadirkan beragam pertunjukan dan atraksi menarik yang dapat dinikmati pengunjung sejak pagi hingga malam hari.

Salah satu pertunjukan unggulan di hari kedua Lebaranadalah The Mystical Kecak Dance Hanoman Duta yang akan digelar pukul 17.00 WIB di Amfiteater Panggung Budaya. 

Pengunjung dapat melakukan registrasi mulai pukul 12.00 WIB, dengan pintu masuk dibuka pukul 15.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement