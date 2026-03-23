72 Ribu Pengunjung Padati Taman Margasatwa Ragunan pada Hari Kedua Lebaran

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |09:06 WIB
JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan masih menjadi primadona masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama pada momen libur lebaran 2026. Hal itu tercermin dari tingginya jumlah pengunjung pada hari kedua lebaran atau Minggu (22/3/2026). 

1. 72 Ribu Pengunjung

Pada hari tersebut, jumlah wisatawan yang memadati kebun binatang di Jakarta Selatan ini mencapai lebih dari 72 ribu. 

"Total pengunjung 72.311," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang saat dihubungi pada Senin (23/3/2026). 

Jumlah pengunjung ini melewati prediksi pengelola yang memperkirakan jumlah pengunjung di hari tersebut sebanyak 70 ribu. 

Rinciannya, jumlah tersebut terdiri atas 19.309 pengunjung anak-anak dan 53.002 dewasa. Kendaraan roda dua masih mendominasi kendaraan yang digunakan pengunjung dengan jumlah 8.565 disusul mobil sebanyak 3.209 unit. 

2. Prediksi 400 Ribu Pengunjung

