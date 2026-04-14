Pramono Sebut Wacana Trem di Kota Tua Masih Perlu Dikaji Mendalam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |10:37 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan wacana pembangunan trem di Kawasan Kota Tua Jakarta, masih memerlukan kajian mendalam. Wacana trem akan dihidupkan kembali sempat disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno.

"Untuk trem Kota Tua, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tentunya perlu dikaji lebih dalam," ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026).

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kini mempercepat revitalisasi kawasan Kota Tua sebagai pusat sejarah, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Rano Karno bahkan ditunjuk sebagai Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kota Tua. 

Menurut Pramono, revitalisasi Kota Tua saat ini lebih memprioritaskan penyelesaian proyek MTR Jakarta. Ia menargetkan transportasi publik itu bisa menjangkau Kota Tua pada 2029. 

"Yang sekarang ini yang akan kita selesaikan adalah yang pertama MRT sampai Kota Tua mudah-mudahan di tahun 2029 awal sudah selesai," tuturnya.

Selain itu, pihaknya berencana menambah rute baru Transjabodetabek menuju Kota Tua. Ia meyakini, bila seluruh moda transportasi telah menjangkau Kota Tua, kawasan bersejarah itu akan semakin ramai dikunjungi wisatawan.

"Kemudian membuka TransJabodetabek ke Kota Tua seperti yang dilakukan ke Blok M. Karena kalau itu sudah dilakukan nanti KRL-nya jalan, MRT-nya jalan, TransJabodetabek atau TransJakarta-nya jalan ke Kota Tua," ucapnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/338/3212195/pramono_anung-uX5y_large.jpg
Penataan Kawasan Rasuna Said Bikin Macet, Pramono Targetkan Rampung Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211901/fauzi_bowo-Npbr_large.jpg
Reaksi Fauzi Bowo soal Beasiswa Anak Betawi hingga Jakarta Kota Teraman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211891/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-4OYc_large.jpg
Pramono Dukung Ikan Sapu-Sapu Ditangkap di Sungai Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211916/rano_karno-HRWw_large.jpg
Rano Karno Tegaskan Jakarta Kota yang Merangkul, Bukan Memisahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211915/halal_bihalal-uOY3_large.jpg
Hujan Tak Surutkan Antusias Warga Padati Halal Bihalal Jakarta di Kota Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211919/halal_bihalal-Lhjc_large.jpg
Kenapa Halal Bihalal Jakarta Digelar di Kota Tua? Ini Alasannya
