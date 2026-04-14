Pramono Sebut Wacana Trem di Kota Tua Masih Perlu Dikaji Mendalam (Danandaya Arya Putra)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan wacana pembangunan trem di Kawasan Kota Tua Jakarta, masih memerlukan kajian mendalam. Wacana trem akan dihidupkan kembali sempat disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno.

"Untuk trem Kota Tua, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tentunya perlu dikaji lebih dalam," ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026).

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kini mempercepat revitalisasi kawasan Kota Tua sebagai pusat sejarah, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Rano Karno bahkan ditunjuk sebagai Ketua Tim Revitalisasi dan Penataan Kota Tua.

Menurut Pramono, revitalisasi Kota Tua saat ini lebih memprioritaskan penyelesaian proyek MTR Jakarta. Ia menargetkan transportasi publik itu bisa menjangkau Kota Tua pada 2029.

"Yang sekarang ini yang akan kita selesaikan adalah yang pertama MRT sampai Kota Tua mudah-mudahan di tahun 2029 awal sudah selesai," tuturnya.

Selain itu, pihaknya berencana menambah rute baru Transjabodetabek menuju Kota Tua. Ia meyakini, bila seluruh moda transportasi telah menjangkau Kota Tua, kawasan bersejarah itu akan semakin ramai dikunjungi wisatawan.

"Kemudian membuka TransJabodetabek ke Kota Tua seperti yang dilakukan ke Blok M. Karena kalau itu sudah dilakukan nanti KRL-nya jalan, MRT-nya jalan, TransJabodetabek atau TransJakarta-nya jalan ke Kota Tua," ucapnya.



