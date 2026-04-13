Pramono Klaim Sampah di Kramat Jati hingga Waduk Cincin Sudah Dibersihkan

JAKARTA – Insiden longsor di zona 4A TPST Bantargebang, Kota Bekasi, pada Minggu (8/3/2026) sempat membuat Jakarta kewalahan menangani persoalan sampah. Pasca kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bahkan menggelar rapat khusus untuk membahas penanganan sampah ibu kota.

“Kemarin kami sudah secara khusus menggelar rapat untuk menyelesaikan persoalan sampah,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4/2026).

Longsor gunungan sampah itu menyebabkan zona 4A TPST Bantargebang ditutup sementara selama sekitar 10 hari. Akibatnya, pengangkutan sampah dari Jakarta terganggu dan terjadi penumpukan di sejumlah wilayah.

“Ada beberapa dampak dari longsor di zona 4A Bantargebang yang menyebabkan operasional terhenti selama 10 hari. Itulah yang memicu terjadinya penumpukan sampah,” kata Pramono.