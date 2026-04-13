Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Akui Peran Media Sosial, Masalah Kali Ciliwung Cepat Ditangani

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |19:10 WIB
Pramono Akui Peran Media Sosial, Masalah Kali Ciliwung Cepat Ditangani
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai membersihkan aliran Kali Ciliwung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, setelah kondisinya viral di media sosial. Warga sebelumnya mengeluhkan kali tersebut dipenuhi endapan lumpur dan sampah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui viralnya persoalan di media sosial justru membantu percepatan penanganan. Ia menyadari tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan cepat.

“Namun saya harus akui, semakin diviralkan justru semakin baik, sehingga kita bisa segera menangani. Karena tidak semua daerah bisa dijangkau dengan cepat,” ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pramono menjelaskan, penanganan Kali Ciliwung saat ini difokuskan pada program normalisasi di segmen Cawang. Ia menyebut pembebasan lahan warga yang terdampak program tersebut relatif telah selesai.

“Konsentrasi untuk Ciliwung ini adalah normalisasi Sungai Ciliwung di segmen Cawang, dan alhamdulillah pembebasan lahannya relatif sudah selesai,” katanya.

Selain normalisasi, dalam upaya pengendalian banjir di Ibu Kota, Pemprov DKI juga melakukan pengerukan Kanal Banjir Barat, khususnya pada segmen Pintu Air Manggarai hingga Jalan Kyai Tapa (Roxy), kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Nomor HP Aldi Taher Viral, Diserbu 10 Ribu Pesan hingga Ponsel Nge-hang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement