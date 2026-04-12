Singgung Ego Pemimpin, Pramono Janji Lanjutkan Program Lama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |18:30 WIB
Singgung Ego Pemimpin, Pramono Janji Lanjutkan Program Lama
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menyinggung salah satu kelemahan bangsa, yakni tingginya ego para pemimpin. Ia menyoroti program pemimpin sebelumnya yang kerap tidak dilanjutkan oleh pemimpin baru.

“Salah satu kelemahan bangsa kita adalah egonya terlalu besar. Begitu jadi pemimpin, program pemimpin sebelumnya tidak dilanjutkan,” kata Pramono saat memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Paguyuban Jawa Tengah di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026).

Dalam memimpin Ibu Kota, Pramono mengaku tidak ingin meninggikan ego. Ia menegaskan akan melanjutkan berbagai program dari gubernur sebelumnya.

“Kalau saya tidak. Semua saya lanjutkan, dari Bang Yos (Sutiyoso). Bang Foke (Fauzi Bowo), alhamdulillah untuk urusan kebetawian juga sudah selesai. Majelis Kaum Betawi sekarang sudah mulai rukun, dan kemarin Lebaran Betawi di Lapangan Banteng berjalan dengan baik,” sambungnya.

Permasalahan RS Sumber Waras yang terjadi di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama juga kini telah dibereskan. Lokasi tersebut bahkan akan dijadikan sebagai rumah sakit bertaraf internasional.

“Termasuk peninggalannya Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras yang dulu hampir membuat beliau memiliki persoalan hukum. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Kita sudah bahas, dan segera akan dibangun tahun ini Rumah Sakit Internasional Sumber Waras dengan luas 3,6 hektare,” ujarnya.

 

