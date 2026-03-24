Baku Tembak di Nabire! TNI Pukul Mundur OPM hingga Sita Senjata

JAKARTA – Tim Patroli Keamanan Operasi (Koops) TNI Papua terlibat kontak tembak dengan kelompok TPNPB-OPM di Kampung Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (21/3/2026). Tim patroli berhasil menghalau dan memukul mundur kelompok bersenjata tersebut.

Insiden ini terjadi saat prajurit melakukan patroli dan menemukan aktivitas mencurigakan di lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok bersenjata. Saat dilakukan penyisiran, terjadi kontak tembak yang menyebabkan kelompok TPNPB-OPM melarikan diri ke arah hutan.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, mengatakan pasukan berhasil mengendalikan situasi di lapangan tanpa menimbulkan eskalasi lebih lanjut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja prajurit yang dinilai profesional dan sigap dalam menghadapi situasi.

“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, dengan tindakan yang terukur dan sesuai prosedur,” kata Wirya, Selasa (24/3/2026).

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu pucuk pistol jenis P1, satu senapan angin, 14 butir munisi kaliber 5,56 milimeter, serta delapan butir munisi kaliber 9 milimeter. Selain itu, turut diamankan bendera Bintang Kejora, uang tunai, dan perlengkapan lain yang diduga milik kelompok tersebut.