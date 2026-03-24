HOME NEWS NASIONAL

Baku Tembak di Nabire! TNI Pukul Mundur OPM hingga Sita Senjata

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |10:13 WIB
Anggota TNI sita senjata milik OPM (foto: dok ist)
JAKARTA – Tim Patroli Keamanan Operasi (Koops) TNI Papua terlibat kontak tembak dengan kelompok TPNPB-OPM di Kampung Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (21/3/2026). Tim patroli berhasil menghalau dan memukul mundur kelompok bersenjata tersebut.

Insiden ini terjadi saat prajurit melakukan patroli dan menemukan aktivitas mencurigakan di lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok bersenjata. Saat dilakukan penyisiran, terjadi kontak tembak yang menyebabkan kelompok TPNPB-OPM melarikan diri ke arah hutan.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, mengatakan pasukan berhasil mengendalikan situasi di lapangan tanpa menimbulkan eskalasi lebih lanjut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja prajurit yang dinilai profesional dan sigap dalam menghadapi situasi.

“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, dengan tindakan yang terukur dan sesuai prosedur,” kata Wirya, Selasa (24/3/2026).

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu pucuk pistol jenis P1, satu senapan angin, 14 butir munisi kaliber 5,56 milimeter, serta delapan butir munisi kaliber 9 milimeter. Selain itu, turut diamankan bendera Bintang Kejora, uang tunai, dan perlengkapan lain yang diduga milik kelompok tersebut.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3207994//kkb-8p7R_large.jpg
Daftar Kejahatan Pentolan KKB Hurbianus yang Ditembak Mati, Bunuh 2 Brimob hingga  Anggota TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207391//kkb-yctp_large.jpg
Ferly Wesabla Pentolan KKB Pembunuh Bripda Oktovianus yang Kabur dari Lapas Wamena Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207305//tni-sF5d_large.jpg
Jenderal Ahli Perang Hutan Tagor Rio Pasaribu Dimutasi Jadi Aster Kaskogabwilhan II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206734//kolonel_inf_wahyo_yuniartoto-CLqb_large.jpg
Daftar Lengkap Mutasi TNI, Eks Ajudan Prabowo Kini Duduki Jabatan di BAIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206215//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-r06V_large.jpeg
Status Siaga 1 Diterapkan, Ini Alasan Panglima TNI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206138//mayjen_tni_lucky_avianto-1dOh_large.jpg
Panglima TNI Promosikan Mayjen Lucky Avianto Jadi Pangkogabwilhan III
