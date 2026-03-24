Kementerian HAM Turun Tangan Lindungi Pekerja dan Penghuni Panti Wreda Bogor

BOGOR - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) turun tangan setelah ada isunya pelanggaran HAM di Panti Wreda Salam Sejahtera, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah hadir untuk melindungi para pekerja dan penghuni Panti Wreda Salam Sejahtera.

Kepala Panti Wreda Salam Sejahtera, Anna Hartawan, memastikan bahwa pengelolaan panti yang dipimpinnya kini semakin mengedepankan prinsip HAM setelah mendapat perhatian langsung dari Kementerian HAM. Ia merasa para pekerja hingga penghuni panti terlindungi.

“Dengan kehadiran Kementerian HAM, secara psikologis sangat berdampak bagi penghuni, keluarga, dan pekerja. Mereka merasa ada perhatian dan perlindungan,” kata Anna kepada wartawan, Selasa (24/3/2026).

Ia menjelaskan, Kementerian HAM tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondisi di panti berjalan sesuai standar pelayanan kemanusiaan.

Menurut Anna, intervensi tersebut mendorong pihak pengelola melakukan sejumlah pembenahan sistem, termasuk penguatan tata kelola kelembagaan.

“Selama ini kami masih banyak menggunakan pendekatan kekeluargaan. Tapi setelah kejadian ini, kami mulai memperbaiki sistem, termasuk pencatatan, struktur organisasi, hingga penguatan fungsi HRD,” ujarnya.