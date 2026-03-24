Membludak! 80 Ribu Pengunjung Padati Ragunan di H+2 Lebaran

JAKARTA – Lonjakan jumlah pengunjung di Taman Margasatwa Ragunan masih terjadi pada H+2 Lebaran 2026, tepatnya Senin 23 Maret 2026. Pada hari tersebut, sebanyak 80.790 pengunjung memadati kebun binatang seluas 147 hektare itu.

“Total pengunjung 80.790,” kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, Selasa (24/3/2026).

Ia merinci, jumlah tersebut terdiri atas 22.573 anak-anak dan 58.217 orang dewasa. Mayoritas pengunjung menggunakan sepeda motor yang tercatat sebanyak 9.540 unit, disusul mobil sebanyak 3.431 unit.

Prediksi 400 Ribu Pengunjung