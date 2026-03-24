Pengunjung Serbu Ragunan di H+3 Lebaran, Picu Kemacetan Panjang di Pintu Utama

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |11:19 WIB
Situasi arus lalu lintas di depan Taman Margasatwa Ragunan, Selasa, 24 Maret 2026. (Foto: Yuwantoro Winduajie/IMG)
JAKARTA – Kawasan Taman Margasatwa Ragunan masih dipadati wisatawan pada H+3 Lebaran 1447 Hijriah, Selasa (24/3/2026). Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk menghabiskan waktu libur panjang.

Berdasarkan pantauan sekitar pukul 10.30 WIB, arus lalu lintas menuju pintu utara Ragunan, tepatnya di Jalan Harsono RM, terpantau padat.

Kepadatan terjadi dari arah utara menuju selatan dengan antrean kendaraan mencapai sekitar 1,5 kilometer. Sementara itu, arus dari arah sebaliknya terpantau ramai lancar.

Adapun kendaraan didominasi oleh kendaraan roda empat, sepeda motor, hingga tampak pula bus pariwisata.

Kondisi ini dimanfaatkan pedagang asongan yang berjejer di sepanjang jalan. Mereka menjajakan berbagai dagangan, mulai dari makanan ringan, air mineral, hingga alas duduk atau tikar bagi pengunjung yang hendak bersantai di dalam kawasan Ragunan.

 

