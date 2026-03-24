Puncak Arus Balik, 52 Ribu Penumpang Padati Stasiun Daop 1 Jakarta

JAKARTA – Gelombang arus balik Lebaran 2026 mulai terlihat di stasiun kereta api, yang dikelola Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Pada hari ini, tercatat sebanyak 52.926 penumpang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daop 1 Jakarta.

"Volume kedatangan atau penumpang yang tiba di Daop 1 mencapai 52.926 orang," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, Selasa (24/3/2026).

Kedatangan penumpang di wilayah Daop 1 Jakarta paling banyak tercatat di Stasiun Pasar Senen dengan jumlah 18.458 penumpang, disusul Stasiun Gambir 16.610 penumpang. Selanjutnya, Stasiun Bekasi 7.708 penumpang, Stasiun Jatinegara 5.533 penumpang, Stasiun Cikarang 2.364 penumpang, Stasiun Cikampek 1.450 penumpang, dan Stasiun Karawang 803 penumpang.

Franoto menjelaskan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah, mengingat tiket kereta api jarak jauh masih tersedia.

Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta juga terbilang tinggi. Tercatat sebanyak 41.755 penumpang meninggalkan wilayah Daop 1 Jakarta menuju berbagai kota tujuan.