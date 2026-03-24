Cerita Pemudik Motor Brebes–Jakarta, Bawa Istri dan 2 Anak Cuma Rp200 Ribu

CIREBON – Di tengah meningkatnya arus balik Lebaran, sejumlah pemudik masih memilih sepeda motor sebagai moda transportasi utama, bahkan dengan membawa seluruh anggota keluarga. Salah satunya Fauzi, pemudik asal Brebes yang kembali ke Jakarta bersama istri dan dua anaknya.

Perjalanan jauh yang ditempuh tidak menyurutkan semangat Fauzi untuk kembali bersama keluarga. Saat ditemui di jalur Pantura, Cirebon, ia mengaku telah menempuh perjalanan sekitar tiga jam.

“Baru tiga jam perjalanan, masih sekitar 7 sampai 8 jam lagi sampai Jakarta,” katanya, Selasa (24/3/2026).

Fauzi mengaku, memilih menggunakan sepeda motor karena dinilai lebih fleksibel dan hemat dibandingkan transportasi umum seperti bus.

Ia menyebut, perjalanan menggunakan motor hanya menghabiskan biaya sekitar Rp200 ribu untuk sekali jalan dari Jakarta ke Brebes.

“Kalau naik motor paling habis sekitar Rp200 ribuan sekali jalan. Kalau naik bus bisa sampai Rp1 juta untuk empat orang, karena per orang sekitar Rp400 ribu,” ujarnya.