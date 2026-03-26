Israel Klaim Bunuh Alireza Tangsiri, Komandan AL IRGC Penutup Selat Hormuz

Israel Klaim Bunuh Alireza Tangsiri, Komandan AL IRGC Penutup Selat Hormuz (dok Al Arabiya)
JAKARTA - Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim serangan udara Israel telah menewaskan Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Alireza Tangsiri.

“Semalam, dalam operasi yang tepat dan mematikan, IDF melenyapkan komandan angkatan laut Garda Revolusi, Tangsiri, bersama dengan perwira senior komando angkatan laut,” kata Katz dalam pernyataan video, Kamis (25/6/2026), melansir Al Arabiya.

“Orang yang bertanggung jawab langsung atas operasi teroris penambangan dan pemblokiran Selat Hormuz untuk pelayaran telah diledakkan dan dilenyapkan.”

Sejak dimulainya serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari, Israel telah mengumumkan pembunuhan beberapa pejabat tinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan kepala keamanan Republik Islam yang berpengaruh, Ali Larijani.

Teheran kemudian merespons dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal di seluruh wilayah tersebut.

