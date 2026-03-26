Mangkir Usai Lebaran, 2.708 ASN Bakal Kena Pembinaan

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf memastikan akan melakukan pembinaan terhadap 2.708 ASN di lingkungan Kemensos, yang absen atau tidak ada keterangan pada hari pertama masuk kerja pascalibur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

"Kami akan melakukan pembinaan pada masa-masa yang akan datang agar semua pegawai bisa disiplin dan tidak melakukan tindakan yang melanggar seluruh ketentuan sebagaimana yang telah ditandatangani perjanjiannya oleh para ASN atau para PNS," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul, Rabu (25/3/2026).

Sebagai tindaklanjut dalam temuan ini, dia meminta seluruh ASN yang absen pada hari pertama masuk kerja, untuk mengikuti apel pada hari ini, Kamis (26/3/2026).

Apel tersebut akan digelar sekira pukul 10.00 WIB secara daring maupun luring. Namun, untuk yang berada di Jakarta, wajib hadir di kantor Kemensos. Sementara, bagi yang di luar kota nanti bisa dilakukan di desa setempat atau di kecamatan setempat secara daring.

"Jadi untuk itu kepada 2.708 orang yang sudah tercatat nama dan NIK-nya semuanya wajib mengikuti apel besok jam 10 pagi dalam rangka pembinaan untuk mereka yang tidak hadir pada hari ini tanpa keterangan," pungkasnya.

(Awaludin)

