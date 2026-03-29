HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Jepang, Mensesneg: Perkuat Kerja Sama Perdagangan hingga Pendidikan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |16:01 WIB
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang untuk memenuhi undangan dari Kaisar Naruhito. Pertemuan ini juga akan membahas sejumlah isu strategis dari perdagangan hingga pendidikan.

“Mengenai kunjungan Presiden ke Jepang, ya ini dalam rangka memenuhi undangan dari Kaisar Naruhito. Jadi tentunya agendanya adalah ada pertemuan dengan kaisar dan tentunya juga dilanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Takaichi,” kata Pras, Minggu (29/3/2026).

Dia menjelaskan, pertemuan Prabowo dengan Kaisar Naruhito hingga Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperkuat kerja sama. Hubungan Persahabatan kedua negara ini juga perlu dijaga.

“Ya seperti biasa pertemuan-pertemuan ini tentunya untuk memperkuat kerja sama persahabatan kedua negara dan memang secara khusus Pak Presiden tentu akan banyak membicarakan hal-hal strategis yang menjadi selama ini menjadi kekuatan kerja sama kita dengan Pemerintah Jepang,” ujarnya.

Pras menambahkan, Indonesia dan Jepang akan membahas isu perdagangan hingga teknologi. Pertemuan ini juga akan menyinggung kerja sama di bidang kehutanan dan lingkungan.

