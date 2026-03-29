Bertolak ke Jepang, Presiden Prabowo Akan Bertemu Kaisar Naruhito

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |12:56 WIB
Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang (Foto: Dok Setpres)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Jepang dalam rangka kunjungan resmi. Kunjungan ini menjadi bagian untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.35 WIB. Keberangkatan dilepas langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya mengatakan dalam kunjungan resmi tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda penting.

"Salah satunya adalah Presiden Prabowo akan melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito," kata Seskab Teddy, Minggu (29/3/2026).

Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang akan berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo.

Prabowo Ingin Warga Gembira di Momen Lebaran Lewat Bazar Rakyat di Monas
Sekab Teddy Ungkap 100 Ribu Warga Hadiri Pasar Murah di Monas
Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Kebijakan Ekonomi dan Energi
Momen Satu Mobil Prabowo dan Anwar Ibrahim saat Antarkan ke Bandara Halim Perdanakusuma
Ini Isi Percakapan Prabowo dan Anwar Ibrahim Selama 3 Jam di Istana Merdeka
Prabowo Bertemu Menteri Keamanan Negara China di Istana, Bahas Geopolitik Dunia
