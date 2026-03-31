HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Kecam Serangan Israel di Lebanon yang Tewaskan Praka Farizal Rhomadhon

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |02:00 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengutuk insiden penyerangan satu pos penjagaan di dekat Desa Adchit al Qusayr di Lebanon Selatan, Lebanon, yang mengakibatkan Praka Farizal Rhomadhon gugur.

“Saya menyampaikan duka cita mendalam kepada Indonesia serta kepada keluarga, kerabat, dan kolega yang ditinggalkan,” ujar Guterres melalui akun X resminya, dikutip, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, serangan tersebut hanyalah satu dari serangkaian insiden yang belakangan kerap membahayakan keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang terlibat untuk tetap mematuhi aturan internasional yang berlaku.

“Saya mengajak semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan memastikan keamanan serta keselamatan personel dan properti PBB setiap saat,” tandasnya.

Sebelumnya,  Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya satu personel TNI, Praka Farizal Rhomadhon saat bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

 

Profil Lengkap Praka Farizal Rhomadhon, Anggota Pasukan Elite Raider yang Gugur di Lebanon
Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, MUI Tuntut Pertanggungjawaban!
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Menlu Sugiono Kecam Keras Serangan Israel
Gugur Akibat Serangan Israel, Jasad Praka Farizal Disemayamkan di East Sector Headquaters
Praka Farizal Rhomadhon Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon, TNI Berduka!
Praka Farizal Rhomadhon Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon, Begini Kronologinya!
