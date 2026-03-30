HOME NEWS NASIONAL

Gugur Akibat Serangan Israel, Jasad Praka Farizal Disemayamkan di East Sector Headquaters

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |16:59 WIB
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut, jasad Praka Farizal Rhomadhon yang gugur di daerah penugasan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Lebanon Selatan saat ini disemayamkan di East Sector Headquaters (HQ).

Proses administrasi pemulangan jenazah ke Indonesia juga sedang diselesaikan dengan dibantu pihak KBRI Beirut.

"Prajurit yang gugur saat ini disemayamkan di East Sector Headquaters (HQ) dan dalam penyelesaian administrasi pemulangan ke Indonesia dengan dibantu oleh pihak KBRI Beirut," ujar Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Senin (30/3/2026).

Sementara Praka Rico Pramudia yang mengalami luka berat, serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan saat ini telah mendapatkan penanganan medis.

“Sementara prajurit dengan luka berat telah dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan,” ujarnya.

Seiring dengan peningkatan eskalasi di Lebanon, TNI telah mengambil langkah-langkah peningkatan kewaspadaan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) UNIFIL.

Jenderal Kopassus ini menegaskan, insiden yang menewaskan Praka Rico Pramudia kini sedang dilakukan investigasi secara menyeluruh.

 

