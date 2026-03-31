Menkomdigi Bakal Panggil Meta dan Google karena Tak Patuhi PP Tunas

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafidz, menyampaikan pemantauannya pada 2 hari awal pelaksanaan PP Tunas. Ia mengatakan, ada 2 platform yang tak patuh pada aturan pembatasan media sosial (medsos) bagi anak-anak itu.

“Kami juga mencatat ada dua entitas bisnis yang tidak mematuhi hukum; yaitu Meta yang menaungi Facebook, Instagram, dan Thread serta Google yang menaungi YouTube. Keduanya telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Permen nomor 9 tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas,” kata Meutya dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Meutya menyebutkan, kedua platform itu dipanggil Komdigi. Mereka juga akan dijerat sanksi.

“Kepada keduanya, pemerintah hari ini mengirimkan surat pemanggilan sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar dia.

Kemudian, pihaknya juga mencatat ada dua platform yang hanya patuh sebagian. Tapi, mereka disebut kooperatif.