Hujan Lebat Landa Jateng dan Jabar, BNPB Catat Ratusan Rumah Rusak

JAKARTA – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkap kondisi terkini imbas bencana hidrometeorologi basah yang melanda wilayah Tasikmalaya, Wonosobo, hingga Klaten.

Menurutnya, cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang melanda tiga kecamatan di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Minggu 29 Maret 2026 sore. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Gunung Tandala, Gunung Gede, dan Urug di Kecamatan Kawalu.

"Selanjutnya Kelurahan Cigantang di Kecamatan Mangkubumi, serta Kelurahan Cibunigeulis dan Bantarsari di Kecamatan Bungursari. Sebanyak 9 unit rumah dilaporkan terdampak dan 4 di antaranya mengalami rusak ringan," ujar Muhari, Selasa (31/3/2026).

Ia menyebutkan, BPBD Kota Tasikmalaya segera berkoordinasi dengan instansi terkait serta melakukan asesmen ke lokasi terdampak. Pendataan rumah terdampak juga dilakukan untuk mempercepat proses penanganan darurat.

Cuaca ekstrem juga melanda Wonosobo, Jawa Tengah, pada hari yang sama. Sebanyak enam rumah dan satu ruko di Desa Timbang, Kecamatan Leksono, mengalami kerusakan setelah diterjang angin kencang pada Minggu (29/3) pukul 17.06 WIB.

"Selain kerusakan bangunan, beberapa pohon tumbang dan menutup akses jalan antardesa. Personel BPBD Kabupaten Wonosobo bersama tim gabungan telah mengevakuasi dan membersihkan puing-puing pohon tumbang," tuturnya.

Sementara itu, di Klaten, hujan disertai angin kencang menimbulkan dampak cukup signifikan di 18 desa yang tersebar di lima kecamatan. Wilayah terdampak antara lain Desa Pakisan dan Desa Cawas di Kecamatan Cawas; Desa Jurangjero, Gempol, Karangan, Soropaten, Pandean, dan Babadan di Kecamatan Karanganom.