KPK Ungkap Tersangka Kasus Kuota Haji Berada di Arab Saudi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |17:32 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, bahwa satu dari dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji saat ini berada di Arab Saudi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut tersangka tersebut adalah Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

"Salah satu tersangka, yaitu saudara ASR, saat ini keberadaannya terdeteksi di luar negeri, yakni di Arab Saudi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (31/3/2026).

Terkait hal itu, Budi mengatakan, pihaknya telah mengonfirmasi posisi ASR kepada pihak imigrasi. KPK juga telah berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan.

Atas hal tersebut, Budi mengimbau ASR untuk segera kembali ke Tanah Air guna kepentingan penyidikan.

"Jika dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka, yang bersangkutan diharapkan dapat memenuhi panggilan tersebut," ujarnya.

 

Kasus Kuota Haji, Penahanan Gus Yaqut Diperpanjang 40 Hari
Kasus Suap Bea Cukai, KPK Periksa 3 Bos Rokok
Gus Yaqut Klaim Tak Terima Uang USD30 Ribu Lewat Perantara Gus Alex 
KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Kuota Haji ke Dirjen PHU
Wanprestasi, Penawar Lelang Ponsel Rp59 Juta di KPK Tak Lunasi Transaksi
Peran 2 Tersangka Baru di Kasus Kuota Haji, KPK: Atur Jatah-Setoran ke Pejabat Kemenag
