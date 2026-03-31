Hari Pertama MBG Usai Libur Lebaran, SPPG Kemayoran Uji Organoleptik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |09:46 WIB
JAKARTA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat kembali menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (31/3/2026) atau hari pertama setelah libur Lebaran. Adapun pendistribusian terakhir MBG kepada penerima manfaat dilakukan pada Jumat (13/3/2026).

Kepala SPPG Harapan Mulia, Fakhri Irfan Pribadi mengatakan, pihaknya lebih dulu melakukan uji organoleptik sebelum mendistribusikan menu MBG kepada sekolah penerima manfaat. Hal ini untuk menjamin menu kualitas menu MBG.

"Untuk uji sampelnya itu biasanya sebelum dibagikan ada namanya organoleptik. Jadi organoleptik itu nanti akan diuji bersama tim SPPG dan juga ahli gizi sebelum didistribusikan ke penerima manfaat," kata Fakhri di SPPG Harapan Mulia, Selasa (31/3/2026).

Uji sampel itu dilakukan dengan mengecek aroma, rasa, dan tekstur makanan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam uji organoleptik, makanan tidak akan didistribusikan.

"Jadi kalau semisal di organoleptik itu kan ada kita bau, tekstur, dan juga aroma yang tidak sedap. Nah itu nanti kita bisa tarik kembali agar tidak didistribusikan gitu," katanya. 

Pada penyaluran perdana setelah libur Lebaran ini, SPPG Harapan Mulia menyiapkan 3.298 porsi. Jumlah tersebut akan didistribusikan ke tujuh sekolah dan satu posyandu.

 

