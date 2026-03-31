BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (1/4/2026). Seluruh wilayah Jakarta diprediksi hujan dengan intensitas ringan hari ini.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 79-92 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 77-92 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 77-93 persen.