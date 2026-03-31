Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Dipicu Utang, ASN di Tangsel Dianiaya Atasan hingga Bonyok

Hambali , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |00:30 WIB
Diduga Dipicu Utang, ASN di Tangsel Dianiaya Atasan hingga Bonyok
ASN Tangsel Dianiaya
A
A
A

TANGSEL - Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi korban dugaan penganiayaan oleh atasannya sendiri. Insiden tersebut diduga dipicu persoalan utang-piutang antara keduanya.

Korban berinisial IS (45), seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Tangsel. Sementara terduga pelaku adalah AS, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bidang Sarana-Prasarana di instansi yang sama.

Akibat kejadian tersebut, IS mengalami luka lebam di bagian mata kiri setelah dipukul oleh pelaku. Korban pun telah menjalani visum dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Serpong.

“Saya sudah lapor, sudah visum juga. Saya juga sudah dipanggil ke Polsek untuk diminta keterangan lanjutan,” ujar IS saat ditemui di kediamannya di kawasan Cilenggang, Serpong, Selasa (31/3/2026).

IS mengungkapkan, dugaan penganiayaan itu tidak hanya terjadi sekali. Ia mengaku telah beberapa kali mengalami tindakan kekerasan dari atasannya sejak Oktober 2025.

Peristiwa terbaru terjadi pada 4 Februari 2026, saat pelaku mendatangi rumah korban dan langsung melakukan penyerangan.

“Sudah beberapa kali. Di kantor waktu itu saya dipukul juga. Masalahnya soal utang. Yang terakhir itu tanggal 4 Februari, sekitar jam 11, dia datang ke rumah, terus langsung nendang dan mukul, kena mata saya,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tangsel ASN Aniaya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210119//wfh_pns-v5fh_large.jpeg
Apakah PNS WFH Dapat Uang Makan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209910//pns-C4sf_large.jpg
ASN WFH Setiap Jumat, Mulai Berlaku Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209885//penganiayaan-5Ka6_large.jpg
Diduga Kesal Antre BBM, Pengendara Motor Aniaya Pegawai SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209848//prasetyo_hadi-LC3p_large.jpg
WFH bagi ASN, Mensesneg: Momen Baik untuk Bertransformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209665//dpd_ri-LrXu_large.jpg
Sekjen DPD Singgung Efisiensi Anggaran ke ASN Usai Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209621//pemerintah-cWJ3_large.jpg
Catat! Pemerintah Umumkan Kebijakan WFH Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement