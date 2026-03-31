Diduga Dipicu Utang, ASN di Tangsel Dianiaya Atasan hingga Bonyok

TANGSEL - Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi korban dugaan penganiayaan oleh atasannya sendiri. Insiden tersebut diduga dipicu persoalan utang-piutang antara keduanya.

Korban berinisial IS (45), seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Tangsel. Sementara terduga pelaku adalah AS, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bidang Sarana-Prasarana di instansi yang sama.

Akibat kejadian tersebut, IS mengalami luka lebam di bagian mata kiri setelah dipukul oleh pelaku. Korban pun telah menjalani visum dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Serpong.

“Saya sudah lapor, sudah visum juga. Saya juga sudah dipanggil ke Polsek untuk diminta keterangan lanjutan,” ujar IS saat ditemui di kediamannya di kawasan Cilenggang, Serpong, Selasa (31/3/2026).

IS mengungkapkan, dugaan penganiayaan itu tidak hanya terjadi sekali. Ia mengaku telah beberapa kali mengalami tindakan kekerasan dari atasannya sejak Oktober 2025.

Peristiwa terbaru terjadi pada 4 Februari 2026, saat pelaku mendatangi rumah korban dan langsung melakukan penyerangan.

“Sudah beberapa kali. Di kantor waktu itu saya dipukul juga. Masalahnya soal utang. Yang terakhir itu tanggal 4 Februari, sekitar jam 11, dia datang ke rumah, terus langsung nendang dan mukul, kena mata saya,” ungkapnya.