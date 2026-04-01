Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Guru MTs Diduga Tawarkan Jasa Seksual di Tangsel, Ternyata Punya Kelainan Seksual

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |11:01 WIB
Oknum Guru MTs Diduga Tawarkan Jasa Seksual di Tangsel, Ternyata Punya Kelainan Seksual
Guru kelainan seksual (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pria yang diduga berprofesi sebagai guru di Depok, Jawa Barat, viral di media sosial setelah disebut menawarkan jasa seksual di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Kapolsek Pamulang, AKP Galih Febri Saputra mengatakan, pihaknya telah menerima informasi terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku diketahui memiliki perilaku seksual terhadap sesama jenis.

“Terduga pelaku diketahui memiliki orientasi seksual sesama jenis (laki-laki),” ujar Galih kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Galih menjelaskan, berdasarkan keterangan pihak sekolah, yang bersangkutan telah diberhentikan sejak 27 Maret 2026. Sebelumnya, pelaku sempat diamankan warga untuk dimintai keterangan dan dilakukan mediasi, termasuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat pemberhentian tidak dengan hormat terhadap terduga pelaku per 27 Maret 2026,” katanya.

Kasus ini mencuat setelah video yang menampilkan terduga pelaku beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat membawa selebaran berisi dugaan tawaran jasa seksual dengan tarif tertentu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201984//abu_tebal_di_ciater-r7Cz_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201625//viral-L5uY_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201060//pemerintah-JzSo_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/338/3197743//jalan_rusak_di_tangsel-H8OP_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196753//tangkap-Z9A7_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196642//viral-D0Xt_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement