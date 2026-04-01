Oknum Guru MTs Diduga Tawarkan Jasa Seksual di Tangsel, Ternyata Punya Kelainan Seksual

JAKARTA – Seorang pria yang diduga berprofesi sebagai guru di Depok, Jawa Barat, viral di media sosial setelah disebut menawarkan jasa seksual di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Kapolsek Pamulang, AKP Galih Febri Saputra mengatakan, pihaknya telah menerima informasi terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku diketahui memiliki perilaku seksual terhadap sesama jenis.

“Terduga pelaku diketahui memiliki orientasi seksual sesama jenis (laki-laki),” ujar Galih kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Galih menjelaskan, berdasarkan keterangan pihak sekolah, yang bersangkutan telah diberhentikan sejak 27 Maret 2026. Sebelumnya, pelaku sempat diamankan warga untuk dimintai keterangan dan dilakukan mediasi, termasuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat pemberhentian tidak dengan hormat terhadap terduga pelaku per 27 Maret 2026,” katanya.

Kasus ini mencuat setelah video yang menampilkan terduga pelaku beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat membawa selebaran berisi dugaan tawaran jasa seksual dengan tarif tertentu.