Ramalan Cuaca, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 2 April 2026, didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi akan diguyur hujan ringan, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara daerah penyangga Jakarta, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah Tangerang, yakni Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang akan mengalami hujan ringan.

Adapun hujan dengan intensitas sedang diprakirakan turun di wilayah Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

