Polda Metro Jaya Periksa Karni Ilyas sebagai Saksi Terkait Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA - Polda Metro Jaya memeriksa jurnalis senior, Karni Ilyas, terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menerangkan, Karni Ilyas diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi peristiwa.

“Kami menginfokan ada panggilan dari penyidik terkait tentang saksi terkait tentang perkara ijazah, saksi peristiwa. Nah, kami juga masih mendalami, kita melihat kemarin memang Pak Karni hadir sebagai saksi,” kata Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Budi menyebutkan, pemanggilan terhadap Karni terkait tayangan televisi yang mengangkat isu kasus ijazah Jokowi.

“Ini artinya melihat bahwa mungkin di dalam beberapa rangkaian acara di televisi benar melihat. Nah, kami juga akan koordinasi dengan teman-teman penyidik melihat cuplikan tersebut apakah ada ditayangkan di satu stasiun televisi. Ini masih kami dalami,” ujarnya.