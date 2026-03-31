Pintu RJ untuk Roy Suryo-Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Tertutup!

JAKARTA - Pelapor kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Lechumanan, menyebutkan pihaknya menutup peluang restorative justice (RJ) terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyasuma. Bahkan, mereka meminta agar Roy Suryo dan Dokter Tifa ditahan saat berkasnya sudah P21.

"Enggak ada (pintu RJ ke Roy Suryo dan Dokter Tifa). Saya bawa surat, saya mau menyerahkan untuk RT. Saya minta ditahan nanti setelah P21 ya, saya minta ditahan Roy atau RT lah," ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa alias Roti ataupun RT itu dianggapnya sudah tidak memiliki moral lagi lantaran ijazah asli malah dibilang palsu. Karena itu, pihaknya tak heran jika nanti Roy Suryo dan Dokter Tifa menganggap semua yang melekat pada Jokowi hingga keluarganya dibilang palsu lantaran mereka sudah tidak bermoral.

"Kan bingung saya, jadi semua nanti yang ada melekat pada Pak Jokowi dan keluarganya dibilang palsu. Nah ini berbahaya nih buat negara kita. Jadi, saya minta kepada kepolisian segera tahan RT," tuturnya.

Wakil Ketua Peradi Bersatu itu menerangkan agar jaksa nantinya juga ikut menggali tentang aliran dana terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa lantaran diyakini fitnah yang dilayangkan mereka terhadap Jokowi itu ada pendananya. Semua itu bisa masuk ke ranah pidana dengan pelanggaran pasal TPPU.