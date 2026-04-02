Kemhan: Kondisi Tiga Prajurit TNI yang Terluka di Lebanon Mulai Membaik

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan, kondisi tiga prajurit TNI yang terluka saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon berangsur membaik.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait mengatakan, ketiga prajurit tersebut saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas medis di Beirut.

“Perawatan terhadap tiga prajurit yang dirawat di rumah sakit di Beirut menunjukkan perkembangan yang membaik,” ujar Rico, Kamis (2/4/2026).

Meski tidak merinci kondisi medis secara detail, Rico menyebut ketiganya kini dalam kondisi lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

“Sudah dalam kondisi yang lebih stabil,” imbuhnya.